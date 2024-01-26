Омск-Информ
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·Общество

Жилые здания располагаются в Центральном и в Кировском округах.
В минувший вторник мэр Омска Сергей Шелест подписал постановления о сносе двух двухэтажных домов: № 131 на Куйбышева и № 19а на 3-й Енисейской. Земельные участки под ними изымут для муниципальных нужд, а владельцам квартир дадут другое жилье.
Дом на Куйбышева построили в 1957 году, на 3-й Енисейской – в 1965-м. Оба здания признали аварийными и подлежащими сносу еще в 2018 году.
Отметим, что не всегда властям удается без происшествий расселить аварийные дома. Например, пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов некоторые омичи долго отказывались покидать.
1947
·Общество

Жилые здания располагаются в Центральном и в Кировском округах.
В минувший вторник мэр Омска Сергей Шелест подписал постановления о сносе двух двухэтажных домов: № 131 на Куйбышева и № 19а на 3-й Енисейской. Земельные участки под ними изымут для муниципальных нужд, а владельцам квартир дадут другое жилье.
Дом на Куйбышева построили в 1957 году, на 3-й Енисейской – в 1965-м. Оба здания признали аварийными и подлежащими сносу еще в 2018 году.
Отметим, что не всегда властям удается без происшествий расселить аварийные дома. Например, пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов некоторые омичи долго отказывались покидать.
1947