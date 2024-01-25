Участвовать в программе социальной догазификаци могут населенные пункты, где есть газораспределительные сети и куда транспортируется газ.

Участвовать в программе социальной догазификаци могут населенные пункты, где есть газораспределительные сети и куда транспортируется газ.

Продолжается прием заявок от жителей региона на участие в программе социальной догазификации. Она работает с 2021 года.

– 16 тысяч граждан заключили договор со своей газораспределительной организацией, почти у 11 тысяч проложены сети до границ земельных участков, а более 8 тысяч домовладений уже пользуются газом, – сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.

Участвовать в программе могут жители тех населенных пунктов, в которых уже проложены сети газораспределения и куда транспортируется газ. Действие программы распространяется не только на обычных граждан, но и на больницы, школы и прочие объекты социальной значимости.

В региональном Минэнерго также напомнили, что подать заявку можно либо через сайт СОЦГАЗ.РФ, либо через интернет-ресурс или в офисе газораспределительной организации. Также это можно сделать в МФЦ по месту жительства или на портале «Госуслуги».