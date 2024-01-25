Омск-Информ
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·Общество

Мужчине было 36 лет. У него осталась супруга и двое детей.
В паблике Москаленского отделения партии «Единая Россия» сообщили о гибели 36-летнего местного жителя на СВО. При выполнении боевой задачи был смертельно ранен Илья Мельников. Это произошло еще 26 ноября.
– Илья Евгеньевич – участник боевых действий в Чечне. С 2022 года защищал наш народ в составе ЧВК «Вагнер». А в октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, – сообщается в посте.
У военнослужащего остались жена и двое детей.
3279
·Общество

Мужчине было 36 лет. У него осталась супруга и двое детей.
В паблике Москаленского отделения партии «Единая Россия» сообщили о гибели 36-летнего местного жителя на СВО. При выполнении боевой задачи был смертельно ранен Илья Мельников. Это произошло еще 26 ноября.
– Илья Евгеньевич – участник боевых действий в Чечне. С 2022 года защищал наш народ в составе ЧВК «Вагнер». А в октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, – сообщается в посте.
У военнослужащего остались жена и двое детей.
3279