Омск-Информ
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·Общество

Для этого студентам необходимо обучаться на очной форме.
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, по которому женатым студентам могут начать предоставлять жилье. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР, сообщает ТАСС.
Поясняется, что речь идет о студентах, обучающихся в вузах на очной форме, а также о заочниках во время промежуточной и итоговой аттестации. Вузы предлагают обязать предоставлять обучающимся, вступившим в брак, жилые помещения в общежитиях для совместного проживания.
Также законопроект предусматривает выплату такой семье с детьми социальной стипендии. На средства могут рассчитывать и одинокие родители, усыновители или опекуны над несовершеннолетними.
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·Общество

Для этого студентам необходимо обучаться на очной форме.
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, по которому женатым студентам могут начать предоставлять жилье. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР, сообщает ТАСС.
Поясняется, что речь идет о студентах, обучающихся в вузах на очной форме, а также о заочниках во время промежуточной и итоговой аттестации. Вузы предлагают обязать предоставлять обучающимся, вступившим в брак, жилые помещения в общежитиях для совместного проживания.
Также законопроект предусматривает выплату такой семье с детьми социальной стипендии. На средства могут рассчитывать и одинокие родители, усыновители или опекуны над несовершеннолетними.
1736