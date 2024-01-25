Для этого пришлось ограничить мужчине выезд из РФ. Сооружение, собственником которого он является, находится в Розовке.

Для этого пришлось ограничить мужчине выезд из РФ. Сооружение, собственником которого он является, находится в Розовке.

Судебные приставы в Омском районе возбудили производство в отношении 67-летнего жителя Розовки. Он собственник двухэтажного заброшенного административного здания на территории села.

– Спорное здание не использовалось собственником по назначению, при этом внутреннее состояние объекта являлось неудовлетворительным – отсутствовали двери, окна и отделка стен. На протяжении долгого времени собственник не предпринимал мер по приведению строения в надлежащее состояние, не ограничил свободный доступ в здание для неопределенного круга лиц, а также несовершеннолетних детей, которые могут использовать помещение для проведения своего свободного времени, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью, – сообщили в ГУ ФССП по Омской области.

Впрочем, исполнять судебное решение владелец небезопасного сооружения не спешил. Приставам пришлось временно ограничить мужчине выезд из РФ, также ему запретили регистрировать недвижимость, взыскали исполнительский сбор. Также постановили обратить взыскания на деньги должника.

После таких мер мужчина установил необходимые ограждения. Это подтвердила проверка, проведенная судебным приставом-исполнителем.