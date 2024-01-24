В течение недели директору учебного заведения могут выдать предостережение.

В течение недели директору учебного заведения могут выдать предостережение.

Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку в школе № 33, на которую пожаловались родители учеников. По словам омичей, учитель развел в классе грязь, а руководство школы никак на это не реагировало. После того как у одного из детей обнаружили педикулез, родители сами провели уборку.

– На текущий момент, информация передана специалистам, в течение 7 рабочих будет решен вопрос о выдаче руководству школы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, – сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора в минувшем году в Омской области выявили всего 533 случая педикулеза, что на 7 % меньше, чем годом ранее. Вши появляются в основном у детей от 7 до 14 лет.

– Регистрация педикулеза чаще отмечается после каникул, когда дети, выезжая в различные поездки и не соблюдая меры профилактики педикулеза, заражаются, и, если родители вовремя не обнаружили и не провели обработку своего ребенка, нередко такой ребенок приносит педикулез в образовательное учреждение, – отметили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что заразиться можно только при тесном контакте с человеком, больным педикулезом.