Чтобы их дети не болели, родители пожаловались на бездействие директора и потратили выходные на уборку класса.

Чтобы их дети не болели, родители пожаловались на бездействие директора и потратили выходные на уборку класса.

Родители учеников школы № 33 (Туполева, 1) пожаловались в соцсетях на антисанитарию, которую устроил учитель. Как сообщается в посте, из-за мусора и грязи один из второклассников подхватил педикулез.

– Администрация школы бездействует, обещали все вынести из класса и навести порядок, по факту родители общими силами самостоятельно были вынуждены организовать субботник в выходные дни и очистить класс от хлама, – рассказала местная жительница, которая пожелала остаться анонимной.

В мэрии сообщили, что бардака в классе больше нет. Виновных пообещали наказать.

– Руководителю образовательного учреждения указано на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства, – отметили в мэрии.

Омич Артем Казанцев в комментариях рассказал, что антисанитария также царит в детском саду при школе. Родители жаловались на это в департамент образования и прокуратуру, но никто никаких мер не принял. Из-за этого как минимум пятеро детей были переведены в другие учреждения.