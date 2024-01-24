Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании горсовета. О переименовании сообщил глава Центрального округа.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании горсовета. О переименовании сообщил глава Центрального округа.

Сегодня в Омском городском совете состоялось заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Одним из вопросов было присвоение улице в Центральном округе имени митрополита Омского и Тарского Феодосия.

Докладчик по вопросу глава Центрального округа Амангельды Мендубаев отметил, что митрополит не нуждается в особом представлении и память о священнослужителе нужно увековечить.

– Мы нашли вариант улицы, которой можно присвоить его имя – в Амурской части. Возражений у нас нет, у жителей тоже нет, поэтому прошу поддержать это решение, – сказал Мендубаев.

Говоря о местонахождении улицы, глава округа пояснил, что она будет находиться за НПО «Мир», в районе улицы Успешной.

– Там ведь еще культовое сооружение, часовня или храм? – уточнил глава комитета Дмитрий Лицкевич и получил утвердительный ответ.

На месте, описанном Амангельды Мендубаевым, действительно находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Проект постановления о присвоении улице имени митрополита Феодосия внесут на заседание горсовета с рекомендацией этот проект принять.

Как стало известно РИА «Омск-информ», инициатором присвоения улице имени митрополита Феодосия является житель города Омска Евгений Нагибин.

Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским с 1986 по 2011 год. Архиерей Русской православной церкви ушел из жизни 28 мая 2016 года.