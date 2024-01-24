Горожане недовольны переполненным общественным транспортом и большими интервалами движения.

Горожане недовольны переполненным общественным транспортом и большими интервалами движения.

Вчера в паблике администрации Омска появился пост для жалоб горожан на общественный транспорт. Их обещает рассмотреть профильный департамент.

– Уважаемые омичи, свои предложения, замечания, вопросы по режиму работы городского пассажирского транспорта просим оставлять в комментариях к этому посту, – сообщается в посте.

За сутки горожане уже оставили более 600 комментариев. Омичи жалуются на работу транспорта, который связывает центр с Нефтяниками и с Левобережьем.

– 78-й автобус до января месяца ходил почти каждые 5 минут! Из-за него вы убрали 470-ю маршрутку, якобы для освобождения центра города от пробок! Теперь 78-го нет по 20–30 минут! И пробки как были, так и остались, – написал Алексей Креков.

В основном на проблемы с транспортом жалуются жители отдаленных микрорайонов: Солнечного, Светлого, Московки-2 и др.

– Невозможно уехать из центра на Старую Московку. В любое время маршрутка 903-я полная. 64-й автобус теперь ходит с большими интервалами. Утром также невозможно уехать со Старой Московки до центра, все битком, – написала омичка Эльза Аубакирова.