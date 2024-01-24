Омск-Информ
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·Авто

Запрет будет касаться участка от улицы Третьяковской до Яковлева. Это сделают, чтобы избежать возникновения пробок.

В Омске на улице Тарской, от улицы Третьяковской до Яковлева, запретят парковать автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» установят уже в ближайшее время. Как отметили в ведомстве, такое нововведение поможет предотвратить возникновение заторовых ситуаций.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. За несоблюдение требований водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

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·Авто

Запрет будет касаться участка от улицы Третьяковской до Яковлева. Это сделают, чтобы избежать возникновения пробок.

В Омске на улице Тарской, от улицы Третьяковской до Яковлева, запретят парковать автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» установят уже в ближайшее время. Как отметили в ведомстве, такое нововведение поможет предотвратить возникновение заторовых ситуаций.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. За несоблюдение требований водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

1851