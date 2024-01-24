Омичи будут принимать команду Уральского федерального университета из Екатеринбурга. Матчи запланированы на 17 и 18 февраля.

Омичи будут принимать команду Уральского федерального университета из Екатеринбурга. Матчи запланированы на 17 и 18 февраля.

Сборная ОмГУ им. Ф. М. Достоевского успешно представляет Омскую область во Всероссийской студенческой хоккейной лиге. Соревнования, начавшиеся осенью прошлого года, проходят в упорной борьбе. В ноябре на домашних играх с командой «Металлург-университет» Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк) команда ОмГУ одержала победы в двух матчах.

Сейчас спортсмены возвращаются после четырех игр на выезде. Два матча прошли в Магнитогорске. В одном из них победу одержала команда «Стальные сердца» Магнитогорского государственного технического университета со счетом 6:4. В другом – выиграли омичи со счетом 3:1. Затем два сложных матча хоккеисты Омского госуниверситета провели с командой Первомайского техникума промышленности строительных материалов (единственного техникума в составе студенческой хоккейной лиги) в городе Коркино Челябинской области. Одну игру омичи выиграли в овертайме со счетом 6:5, вторую проиграли тоже в дополнительное время – 6:7.

В ближайшей перспективе хоккеистов ждет серия домашних игр. Омичи будут принимать команду Уральского федерального университета (Екатеринбург). Матчи запланированы на 17 и 18 февраля.

– Соревнования проходят в сложной борьбе, соперники сильные, поэтому есть и победы, и поражения, – прокомментировал выступление сборной директор спортивно-оздоровительного комплекса ОмГУ Юрий Мурзин. – Сейчас главная задача наших спортсменов – попасть в плей-офф, а затем продвинуться в этих играх как можно дальше. Прогнозировать не берусь, поскольку спортсмены люди суеверные, загадывать не любят, ведь на соревнованиях все может измениться в считаные секунды. Скажу только, что у нашей команды под руководством Егора Шастина есть хорошие шансы на успех.

Студенческая хоккейная лига, созданная в мае 2016 года, объединяет хоккейные клубы университетов всей страны. ОмГУ играет в Восточной конференции. В ней принимают участие десять университетов Сибири и Урала.