Речь идет о Крутогорском нефтеперерабатывающем заводе, находившемся в микрорайоне Крутая Горка. Предприятие прожило меньше девяти лет.

Речь идет о Крутогорском нефтеперерабатывающем заводе, находившемся в микрорайоне Крутая Горка. Предприятие прожило меньше девяти лет.

Ликвидирован Крутогорский нефтеперерабатывающий завод, который находился в микрорайоне Крутая Горка. В выписке из ЕГРЮЛ способ прекращения его деятельности описан как «Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства». В качестве даты ликвидации указан вчерашний день – 22 января 2024 года.

В том же документе указана дата внесения данных об организации в ЕГРЮЛ – 19 февраля 2015 года. Так что завод прожил меньше девяти лет.

Три года назад нефтезавод обанкротился и не смог выплатить зарплату работникам. В дело пришлось вмешаться прокуратуре Омской области.