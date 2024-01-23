Омск-Информ
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·Общество

На тепловых сетях подземной прокладки на улице Менделеева ведутся ремонтные работы. Это стало причиной отключения отопления.
В АО «Тепловая компания» сообщили о ремонтных работах на тепловых сетях подземной прокладки по адресу: Менделеева, 14/1. Из-за этого временно от отопления будет отключено 34 объекта в Советском округе.
– Эти меры предпринимаются для предотвращения возможных аварийных ситуаций на наших тепловых сетях, – заявили в компании.
Заместитель главного инженера компании Евгений Симонов заявил, что работы планируют завершить сегодня к 19:00.
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·Общество

На тепловых сетях подземной прокладки на улице Менделеева ведутся ремонтные работы. Это стало причиной отключения отопления.
В АО «Тепловая компания» сообщили о ремонтных работах на тепловых сетях подземной прокладки по адресу: Менделеева, 14/1. Из-за этого временно от отопления будет отключено 34 объекта в Советском округе.
– Эти меры предпринимаются для предотвращения возможных аварийных ситуаций на наших тепловых сетях, – заявили в компании.
Заместитель главного инженера компании Евгений Симонов заявил, что работы планируют завершить сегодня к 19:00.
1232