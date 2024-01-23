На месте неисправного прибора пассажиры заметили объявление, составленное якобы от первого лица. Валидатор обещает вернуться.

На месте неисправного прибора пассажиры заметили объявление, составленное якобы от первого лица. Валидатор обещает вернуться.

В омском автобусе, двигающемуся по маршруту № 73, пассажиры на месте валидатора обнаружили не удобный прибор, а объявление о его ремонте. Составлено оно таким образом, что создается впечатление, что валидатор обращается к пассажирам напрямую и призывает не расстраиваться – он исчез не навсегда, а лишь на время дополнительной настройки, как видно на фото.

Ну а пока устройство дорабатывают, его заменил более привычный сотрудник, проверяющий проездные документы и взимающий плату за проезд, – кондуктор. При этом некоторых пассажиров появление кондуктора удивило, далеко не во всех 73-х автобусах они есть.