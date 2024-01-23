Омск-Информ
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·Общество

На минувшей неделе он занял 86 % в пейзаже циркулирующих по региону инфекций.
По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 января в Омской области зарегистрировано 13 478 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В 86 % случаев это обусловлено циркуляцией вируса гриппа А.
Вирусы негриппозной этиологии составляют 14 %:
  • метапневмовирусы – 4,7 %,
  • коронавирусы (сезонные) – 3,5 %,
  • вирусы парагриппа – 2,3 %,
  • бокавирусы – 2,3 %,
  • аденовирусы – 1,2 %.
Иммунизацией против гриппа охвачено 52,2 % населения Омской области. Отметим, что за последнюю неделю это число не увеличилось.
Ранее сообщалось, что за ту же неделю в регионе зарегистрировано 323 случая коронавируса.
·Общество

На минувшей неделе он занял 86 % в пейзаже циркулирующих по региону инфекций.
По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 января в Омской области зарегистрировано 13 478 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В 86 % случаев это обусловлено циркуляцией вируса гриппа А.
Вирусы негриппозной этиологии составляют 14 %:
  • метапневмовирусы – 4,7 %,
  • коронавирусы (сезонные) – 3,5 %,
  • вирусы парагриппа – 2,3 %,
  • бокавирусы – 2,3 %,
  • аденовирусы – 1,2 %.
Иммунизацией против гриппа охвачено 52,2 % населения Омской области. Отметим, что за последнюю неделю это число не увеличилось.
Ранее сообщалось, что за ту же неделю в регионе зарегистрировано 323 случая коронавируса.