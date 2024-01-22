Омск-Информ
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·Общество

Показатель заболеваемости в регионе увеличивается вторую неделю подряд.
По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 января в Омской области зарегистрировано 323 случая коронавируса. Неделей ранее было 286 случаев, т. е. показатель заболеваемости вырос на 12,9 %.
– В Омске зарегистрировано 259 случаев COVID-19, что составляет 80,2 % от всех случаев заболеваний, – отметили в ведомстве.
В 87 % случаев болеют коронавирусом взрослые. В 96,6 % случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 1,5 % – бессимптомно.
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·Общество

Показатель заболеваемости в регионе увеличивается вторую неделю подряд.
По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 января в Омской области зарегистрировано 323 случая коронавируса. Неделей ранее было 286 случаев, т. е. показатель заболеваемости вырос на 12,9 %.
– В Омске зарегистрировано 259 случаев COVID-19, что составляет 80,2 % от всех случаев заболеваний, – отметили в ведомстве.
В 87 % случаев болеют коронавирусом взрослые. В 96,6 % случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 1,5 % – бессимптомно.
1287