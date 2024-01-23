Парень познакомился с автолюбителем и спустя время угнал его машину. Теперь молодого человека ждет суд.

Парень познакомился с автолюбителем и спустя время угнал его машину. Теперь молодого человека ждет суд.

В полицию обратился 31-летний житель Ленинского округа. Он заявил об угоне своего авто «Шевроле-Лачетти», которое находилось на улице Подгорной. Материальный ущерб автолюбитель оценил в 450 тыс. рублей. Вскоре угнанную машину на трассе в Нововаршавском районе обнаружили сотрудники ГИБДД. За рулем иномарки оказался 25-летний парень без водительских прав.

Оказалось, что владелец машины приобрел ее недавно и еще не успел поставить на учет. Вскоре он познакомился с 25-летним молодым человеком, который попросил помочь его знакомой. Вместе они приехали в дом на улице Подгорной и поднялись на 17-й этаж. В этот момент парень под выдуманным предлогом отлучился, спустился к авто и уехал. Автолюбитель же обнаружил, что новый знакомый и его машина исчезли.

– 25-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый за кражи чужого имущества, признался, что похитил чужой автомобиль с целью дальнейшей продажи, – рассказали в полиции.

На омича завели уголовное дело за кражу. Сейчас парень находится в СИЗО.