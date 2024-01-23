Мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич согласился.

Мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич согласился.

Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич с радостью согласился и отправил другу 300 тыс. рублей. Однако исполнять свои обещания житель Петропавловска-Камчатского не стал.

Теперь ранее судимый за преступления против собственности и незаконное проведение азартных игр предстанет перед судом.