Омск-Информ
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·Общество

Мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич согласился.
Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич с радостью согласился и отправил другу 300 тыс. рублей. Однако исполнять свои обещания житель Петропавловска-Камчатского не стал.
Теперь ранее судимый за преступления против собственности и незаконное проведение азартных игр предстанет перед судом.
1694
·Общество

Мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич согласился.
Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина сообщил своему приятелю из Омска, что может приобрести для него красную икру и прислать ее. Омич с радостью согласился и отправил другу 300 тыс. рублей. Однако исполнять свои обещания житель Петропавловска-Камчатского не стал.
Теперь ранее судимый за преступления против собственности и незаконное проведение азартных игр предстанет перед судом.
1694