Военнослужащий несколько раз не явился в часть без уважительных причин.

Военнослужащий несколько раз не явился в часть без уважительных причин.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего Андрея Критенко. В феврале прошлого года он без уважительных причин не явился на службу. В апреле он был задержан и прикомандирован к воинской части в Омске. Однако уже в мае после увольнительного военный вновь не явился в часть.

– 5 июня он был задержан сотрудниками военной комендатуры. 16 июня Критенко направлен в военный следственный отдел для получения направления на военно-врачебную комиссию и ее прохождение. Однако в расположение воинской части он не вернулся. 28 августа Критенко задержан сотрудниками военной комендатуры, – рассказали в пресс-службе суда.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.