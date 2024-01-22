В центре «Биомедсервис» можно приобрести и установить противозачаточный имплантат с этоногестеролом подкожного применения Импланон.

В центре «Биомедсервис» можно приобрести и установить противозачаточный имплантат с этоногестеролом подкожного применения Импланон.

Применение гормональных контрацептивов относится к наиболее результативным, а потому популярным методам предохранения от нежелательной беременности. В свою очередь самым высокоэффективным методом гормональной контрацепции не сегодня является Импланон. Он представляет собой противозачаточный имплантат с этоногестеролом подкожного применения. Контрацептивное действие реализуется за счет гестагена — аналога желтого тела яичников. Он непосредственно подавляет овуляцию.

Импланон — тонкая силиконовая трубочка, которая вводится подкожно в руку на 1-5 день менструального цикла. В течение трех лет устройство выделяет небольшое количество гормона этоногестрела. Имплант угнетает овуляцию, повышает вязкость слизи на шейке матки и таким образом защищает от наступления нежелательной беременности. Эффективность этого метода составляет более 99%. Извлечь имплантат можно в любой момент, не дожидаясь окончания трехлетнего периода.

Импланон подходит и кормящим женщинам, и тем, кто ни разу не рожал. Это хороший вариант для женщин, которые:

Заняты своей карьерой или учебой и не планируют беременность в ближайшие несколько лет;

Находятся в зоне большого риска нежелательной беременности;

Не могут принимать эстрогены (при наличии противопоказаний);

Находятся в послеродовом периоде ( в т.ч. кормящие грудью);

Имели негативный опыт приема таблеток;

Ищут обратимую альтернативу стерилизации.

Записаться на консультацию врача-гинеколога и установку Импланона можно по телефону 35-26-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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