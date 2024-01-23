В сильный ливень квартира омичей оказалась затоплена из-за протекающей крыши многоэтажки. Они обратились в суд.

В сильный ливень квартира омичей оказалась затоплена из-за протекающей крыши многоэтажки. Они обратились в суд.

В суд обратились омичи, являющиеся собственниками квартиры в многоэтажке на улице 20 лет РККА. Они потребовали от товарищества собственников жилья «Успех» выплаты материального ущерба в связи с затоплением их квартиры. Оказалось, что жилье омичей находится на крайнем, 10-м этаже. Во время ливня в многоэтажке протекла крыша, из-за чего трехкомнатная квартира оказалась затоплена.

– По итогам проведенной экспертизы были установлены: желтые пятна на потолке, отслоение обоев, вздутие ламината, деформация линолеума и дверных проемов со следами плесени от влаги, повреждение мебели: отслоение покрытия стола и барной стойки. После получения заключения специалиста пострадавшие направили товариществу претензию с требованием возместить причиненный ущерб, однако требования удовлетворены не были, – рассказали в УФССП по Омской области.

Суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с ТСЖ 263 тыс. рублей в пользу семьи. Приставы вынесли обращение о взыскании с расчетных счетов товарищества долга и исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда.