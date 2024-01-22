Омск-Информ
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·Общество

Второй день подряд омичи отправляются в старейший город Ханты-Мансийского автономного округа с опозданием.
Сегодня из Омского аэропорта не смог вовремя отправиться рейс «ЮТэйр» в Сургут. Вылет планировался в 16:00, но его перенесли на 21:00.
Отметим, что рейс «ЮТэйр» в Нижневартовск также отстал от расписания. Он отправился не в 14:40, а в 15:06. С опозданием сегодня вылетел и рейс «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово) – вместо 06:35 в 09:11.
Отметим, что вчера в Омском аэропорту также наблюдались задержки рейсов. С опозданием вылетели самолеты в Ханты-Мансийск, Сугрут и Москву.
·Общество

Второй день подряд омичи отправляются в старейший город Ханты-Мансийского автономного округа с опозданием.
Сегодня из Омского аэропорта не смог вовремя отправиться рейс «ЮТэйр» в Сургут. Вылет планировался в 16:00, но его перенесли на 21:00.
Отметим, что рейс «ЮТэйр» в Нижневартовск также отстал от расписания. Он отправился не в 14:40, а в 15:06. С опозданием сегодня вылетел и рейс «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово) – вместо 06:35 в 09:11.
Отметим, что вчера в Омском аэропорту также наблюдались задержки рейсов. С опозданием вылетели самолеты в Ханты-Мансийск, Сугрут и Москву.