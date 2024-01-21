Омск-Информ
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·Общество

Вовремя не отправятся три самолета: в Москву, Сургут и Ханты-Мансийск.
Сегодня вечером задержатся три рейса из Омского аэропорта. Причины задержек не сообщаются.
Самолет «ЮТэйр» в Ханты-Мансийск вместо 16:00 вылетит только в 17:50. В Сургут омичи отправятся не в 22:00, а в 23:30.
Авиакомпания «Сибирь» задерживает рейс в Москву (Домодедово). Вместо 18:50 вылет планируют в 20:00.
Отметим, что «Уральские авиалинии» отменили сегодняшний рейс в Москву (Домодедово), который планировался в 6:35.
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·Общество

Вовремя не отправятся три самолета: в Москву, Сургут и Ханты-Мансийск.
Сегодня вечером задержатся три рейса из Омского аэропорта. Причины задержек не сообщаются.
Самолет «ЮТэйр» в Ханты-Мансийск вместо 16:00 вылетит только в 17:50. В Сургут омичи отправятся не в 22:00, а в 23:30.
Авиакомпания «Сибирь» задерживает рейс в Москву (Домодедово). Вместо 18:50 вылет планируют в 20:00.
Отметим, что «Уральские авиалинии» отменили сегодняшний рейс в Москву (Домодедово), который планировался в 6:35.
2478