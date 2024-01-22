Погода в регионе ухудшится из-за циклона, который надвигается с юго-запада.

Погода в регионе ухудшится из-за циклона, который надвигается с юго-запада.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в пятницу, 26 января, в Омскую область придет циклон с юго-запада. Он вытеснит холод, но принесет снегопады, отчего на дорогах снова образуются снежные заносы.

А завтра температура воздуха ночью составит –19…–24 градусов, по северо-западу –12…–17. Днем ожидается –7…–17. Перемещающийся по периферии антициклона атмосферный фронт принесет небольшой снег в северные районы.

Контрастный температурный фон сохранится 24 и 25 января. Ночная температура составит –18…–30 градусов, а днем будет –10…–20. В отдельных районах образуется изморозь и туман

– Повсеместно на территории Омской области в первые две декады января наблюдались температурные контрасты. Однако средняя температура воздуха, как показывает анализ фактических данных, около нормы, – сообщают синоптики.

Погода 25 января будет формироваться на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается.