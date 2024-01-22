С помощью поддельного свидетельства о рождении ребенка женщина получала материнский капитал и другие выплаты, нанеся ущерб государству на 800 тыс. руб.

С помощью поддельного свидетельства о рождении ребенка женщина получала материнский капитал и другие выплаты, нанеся ущерб государству на 800 тыс. руб.

В Калачинске вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Суд установил, что летом 2021 года женщина при помощи поддельного свидетельства о рождении второго ребенка получила право на материнский капитал и даже приобрела на него жилье. Также она незаконно получала другие выплаты, полагающиеся при рождении и уходе за ребенком, и пособия одинокой матери.

– В результате федеральному бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму почти 800 тыс. рублей. Вину в совершении преступления женщина признала полностью, – сообщили в прокуратуре Омской области.

При этом мошенница способствовала раскрытию и расследованию своего преступления. Суд принял это в качестве смягчающих обстоятельств и назначил женщине условный срок на 3 года и 10 дней. Она обязана полностью возместить ущерб государству.

Судебное решение не вступило в законную силу.