Пенсионерку обнаружили спустя четверо суток, но было уже поздно. Она умерла на улице, не замеченная прохожими.
Вчера, 21 января, стало известно о гибели 73-летней Любови Макеевой, которая 17 января вышла из дома и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали отчет о поисках пожилой женщины.
– Более 40 поисковиков, родственников пропавшей и друзей ее семьи в будни по холоду весь вечер, ночь и следующий день отчаянно бились за возможность нашей бабушки быть найденной. Осмотры улиц, опросы прохожих, проверка записей с камер на магазинах и домах, оклейка ориентировками. Десятки километров пройдены, – сообщает «ЛизаАлерт».
Волонтеры восстанавливали маршрут пропавшей. Параллельно они звонили в больницы, надеясь обнаружить пожилую женщину именно там.
– Мы очень верили, что по опубликованным ориентровкам в соцсетях нам поступит свидетельство. Нам скажут, что видели бабушку. Был шанс, что ее не оставили на улице, заметили и позвонили в скорую. Но, увы, этого не произошло, – рассказала информационный координатор Елена (позывной «Велена»).
Волонтер призвала омичей обращать внимание на растерянных пожилых людей на улице. Они могут сидеть на лавочке, на остановке или идти с потерянным взглядом, бесцельно.
– Они вряд ли обратятся за помощью, скажут, что заблудились, потому что они не осознают этого. Они не попросят пить или есть, не скажут о том, что замерзли. Потому что они совершенно беспомощны в своем состоянии, – отметила волонтер.
Тем, у кого пропал близкий человек, советуют немедля звонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8-(800)-700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России.