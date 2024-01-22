Пенсионерку обнаружили спустя четверо суток, но было уже поздно. Она умерла на улице, не замеченная прохожими.

Пенсионерку обнаружили спустя четверо суток, но было уже поздно. Она умерла на улице, не замеченная прохожими.

Вчера, 21 января, стало известно о гибели 73-летней Любови Макеевой, которая 17 января вышла из дома и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали отчет о поисках пожилой женщины.

– Более 40 поисковиков, родственников пропавшей и друзей ее семьи в будни по холоду весь вечер, ночь и следующий день отчаянно бились за возможность нашей бабушки быть найденной. Осмотры улиц, опросы прохожих, проверка записей с камер на магазинах и домах, оклейка ориентировками. Десятки километров пройдены, – сообщает «ЛизаАлерт».

Волонтеры восстанавливали маршрут пропавшей. Параллельно они звонили в больницы, надеясь обнаружить пожилую женщину именно там.

– Мы очень верили, что по опубликованным ориентровкам в соцсетях нам поступит свидетельство. Нам скажут, что видели бабушку. Был шанс, что ее не оставили на улице, заметили и позвонили в скорую. Но, увы, этого не произошло, – рассказала информационный координатор Елена (позывной «Велена»).

Волонтер призвала омичей обращать внимание на растерянных пожилых людей на улице. Они могут сидеть на лавочке, на остановке или идти с потерянным взглядом, бесцельно.

– Они вряд ли обратятся за помощью, скажут, что заблудились, потому что они не осознают этого. Они не попросят пить или есть, не скажут о том, что замерзли. Потому что они совершенно беспомощны в своем состоянии, – отметила волонтер.

Тем, у кого пропал близкий человек, советуют немедля звонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8-(800)-700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России.