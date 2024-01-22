Омичка нарушила права в сфере интеллектуальной собственности и продавала товар с изображений популярных кукол Cry Babies.

Омичка нарушила права в сфере интеллектуальной собственности и продавала товар с изображений популярных кукол Cry Babies.

В Арбитражный суд Омской области с иском к 63-летней местной жительнице обратились представители испанской игрушечной компании IMC TOYS. Они рассказали, что пенсионерка нарушила их исключительные права и потребовали компенсацию. Компании принадлежат на изображения кукол Coney, Dotty, Lady, Lala, Lea.

Оказалось, что омичка в своих четырех магазинах продавала контрафактный товар с изображением популярных кукол. Чтобы решить проблему, компания лично обратилась к женщине и попросила оплатить компенсацию. Но пожилая предпринимательница проигнорировала обращение.

Суд полностью встал на сторону испанской фирмы и за использование изображений обязал омичку выплатить компенсацию в размере 250 тыс. рублей. Но и здесь бизнесвумен решила поиграть в молчанку. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав должным образом уведомил должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, сообщив о том, что в случае уклонения от возложенных судом обязательств на имущество должницы будет обращено взыскание. Тем не менее в добровольный срок омичка не оплатила всю сумму имеющейся задолженность, в связи с чем должностным лицом вынесено постановление об оплате исполнительского сбора, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Осознав, что своим бездействием пенсионерка только усугубит ситуацию, она в короткие сроки оплатила весь долг.