Несчастный случай произошел в Калачинском районе, а яму выкопал местный житель, собираясь устанавливать канализационные кольца.
Прошлым летом в Куликово Калачинского района произошел несчастный случай. 24-летняя девушка, гостившая у своих родителей, вечером поехала кататься на велосипеде и возле многоквартирного дома упала в неогороженную яму. Выяснилось, что ее с помощью трактора выкопал местный житель, собираясь устанавливать канализационные кольца.
– В результате девушка получила телесные повреждения в виде ушибленно-рваной раны лица. Обращаясь с иском в суд, пострадавшая просила взыскать с виновника материальный ущерб (утраченный заработок, расходы, понесенные на лечение), а также компенсацию морального вреда в связи с причинением нравственных страданий, вызванных физической болью и неизгладимыми повреждениями лица, – сообщает прокуратура Омской области.
В рассмотрении гражданского дела участвовала Калачинская межрайонная прокуратура. Суд обязал жителя Куликово выплатить велосипедистке компенсацию морального вреда и материального ущерба в сумме 106 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.