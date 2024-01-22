Мужчина размещал в интернете объявления об изготовлении мебели, заключал договор с заказчиком, брал оплату, а потом переставал выходить на связь.

Мужчина размещал в интернете объявления об изготовлении мебели, заключал договор с заказчиком, брал оплату, а потом переставал выходить на связь.

Восьмой кассационный суд вынес приговор 38-летнему омичу. Мужчина совершил 28 преступлений по статье «Мошенничество».

С ноября 2020 по июнь 2021 года омич публиковал в социальных сетях и на специальных сайтах объявления об изготовлении мебели на заказ. Как только появлялся заказчик, мужчина заключал с ним договор, брал оплату, а потом переставал выходить на связь. Каждый раз сумма варьировалась от 6 до 80 тыс. рублей, так ему удалось похитить более 1 млн рублей.

Суд назначил омичу наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также он должен был выплатить причиненный ущерб. Однако жулик не согласился с таким решением и подал апелляцию.

– Апелляционная инстанция Омского областного суда наказание снизила на 1 месяц, поскольку по одному из эпизодов преступной деятельности истекли сроки давности привлечения к ответственности. Однако осужденный обжаловал судебные решения в кассационном порядке, настаивая на том, что наказание является слишком суровым, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фемида не встала на сторону омича и оставила приговор без изменений. Ранее мошенник уже был судим.