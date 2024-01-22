Мужчина забирал наркотик из тайников, хранил в квартире, а потом продавал. Теперь разбираться будут в суде.

Мужчина забирал наркотик из тайников, хранил в квартире, а потом продавал. Теперь разбираться будут в суде.

В Омске будут судить иностранного гражданина. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, мужчина обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах».

В мае прошлого года иностранец состоял в банде. Через интернет они покупали героин общей массой более 1 кг, который был размещен в тайниках в Омске. Запрещенное средство компания делила между собой, хранила в своих квартирах, а потом продавала.

– При размещении мелких партий наркотиков в тайниках мужчина и его соучастники были задержаны сотрудниками транспортной полиции, наркотические средства из незаконного оборота изъяты, – отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.