Убрать его не получается, потому что его нет в программе ресурсоснабжающей организации.

Убрать его не получается, потому что его нет в программе ресурсоснабжающей организации.

Жительница Омска получила квитанцию за ноябрь, в которой был указан лишний счетчик горячей воды. Как сообщает « НГС55 », избавиться от него у женщины не получается.

– На личном приеме оператор сказала: «Как я могу убрать счетчик, которого у меня нет?» Он не отображается в их рабочей программе! А у меня он отображается и в квитанции, и на сайте «Омскэнергосбыта», и в «Сбербанк Онлайн». Как такое может быть? – рассказала омичка.

На личном приеме оператор лишь зачеркнула лишний счетчик в квитанции. Плату по этому прибору учета женщине не начислили, но она опасается, что это могут сделать позже.