После изменения нормативных документов, котов, собак и т. д. будут передавать работникам станций, а потом зоозащитникам.

После изменения нормативных документов, котов, собак и т. д. будут передавать работникам станций, а потом зоозащитникам.

РЖД собирается запретить своим сотрудникам выбрасывать животных из поездов. Вместо этого проводникам придется передавать их работникам станций, которые будут вызывать зоозащитников.

Изменения в нормативные документы решили внести после гибели кота Твикса. Кот ехал вместе с хозяевами на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. 11 января он сбежал из переноски. Его увидела проводница и выкинула на улицу на стоянке в Кирове. Позже выяснилось, что кот погиб: замерз насмерть.

В РЖД заявили, что провели служебное расследование и принесли извинения хозяевам Твикса.

Ранее также сообщалось, что через два года в России планируется запустить более широкие вагоны поездов. Полки увеличатся на 30 см и достигнут 2 м в длину. При этом проходы меньше не станут, а даже немного расширятся.