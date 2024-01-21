Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства происшествия выяснят во время процессуальной проверки. Результаты направят в центральный аппарат СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Олегу Винникову доложить о том, как идет проверка по инциденту в школе села Старинка Называевского района.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что внук директора школы избивает своих одноклассников. По словам автора поста, разговоры с руководством школы не помогают. Жители Омской области опубликовали видео инцидента.
Министр образования Омской области Иван Кротт заявил, что ведомство открывает горячую линию по буллингу. Она будет работать с понедельника по пятницу в рабочие часы по телефонам: +7 (3812) 32-35-90, +7 (3812) 777-779.
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·Происшествия

Обстоятельства происшествия выяснят во время процессуальной проверки. Результаты направят в центральный аппарат СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Олегу Винникову доложить о том, как идет проверка по инциденту в школе села Старинка Называевского района.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что внук директора школы избивает своих одноклассников. По словам автора поста, разговоры с руководством школы не помогают. Жители Омской области опубликовали видео инцидента.
Министр образования Омской области Иван Кротт заявил, что ведомство открывает горячую линию по буллингу. Она будет работать с понедельника по пятницу в рабочие часы по телефонам: +7 (3812) 32-35-90, +7 (3812) 777-779.
2794