С ограничениями горожанам придется столкнуться во вторник, среду и четверг.

С ограничениями горожанам придется столкнуться во вторник, среду и четверг.

Омский водоканал запланировал ремонтные работы на следующую неделю. В связи с этим омичей ожидают отключения холодной воды.

Во вторник, 23 января с 11:00 до 24:00 воды не будет по адресам: Фрунзе, 1, к. 4; 4; и Тухачевского, 16. В среду, 24 января с 10:00 до 20:00 без воды останутся жители проспекта Мира (57, 57а, 57б, 61а, 55в, 55а) и улицы Андрианова (32а, 34, 36, 38).

В четверг, 25 января, горожан ожидают два отключения. С 09:00 до 13:00 воды не будет на 1-й Железнодорожной (40, 40а) и 15-й Рабочей (88, 90). Машину с питьевой водой поставят около дома № 40 на улице 1-я Железнодорожная.

В тот же день с 11:00 до 24:00 под отключение попадают следующие адреса: