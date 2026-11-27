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Сервис для заказа такси Drivee проанализировал, какую долю среди автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Омске, занимают локализованные модели и как она изменилась с 1 марта 2026 года, когда вступил в силу закон о локализации такси.

Локализованными называют автомобили, которые выпускают в России и которые вошли в перечень Минпромторга. Для Сибирского федерального округа требования закона начнут применяться с 1 марта 2028 года. В большинстве регионов России они действуют с 1 марта 2026 года.

По данным Drivee , с марта по ноябрь 2026 года доля локализованных автомобилей в Омске выросла с 7,3% до 7,6% и сравнялась со средним показателем по сервису в России (7,6%).

Доля локализованных автомобилей по городам (доля от всех автомобилей, зарегистрированных в сервисе в городе, %)

Среди локализованных автомобилей в городе лидирует LADA. С марта доля этой марки немного сократилась, с 89% до 86%. При этом доля Haval выросла до 9%, а доля Tenet до 2%.

Распределение локализованных автомобилей в Drivee в Омске по маркам (доля среди локализованных автомобилей, зарегистрированных в Drivee в Омске, %)

Самой распространенной локализованной моделью в Омске остается LADA Granta. Ее доля среди всех омских автомобилей, зарегистрированных в сервисе, выросла с 4,9% до 5,0%. На втором месте LADA Vesta (0,93%), на третьем Haval Jolion (0,63%). В пятерку лидеров также вошли LADA Largus (0,61%) и Jetour Dashing (0,16%).

Топ-5 локализованных моделей в Drivee в Омске (доля от всех автомобилей в городе, зарегистрированных в сервисе, %)

Рост доли Haval Jolion составил 24%, Jetour Dashing 45%, а доля Tenet T7 выросла в 1,8 раза.

— В Drivee пассажир сам предлагает цену, а водитель сам выбирает заказ. С автомобилями та же логика. Каждый водитель считает экономику поездок самостоятельно и решает, на чём ему ездить. Своим исследованием мы хотели показать этот выбор как есть, без прикрас. Интересно, насколько сильно различается состав локализованных автомобилей даже в соседних регионах. Например, в Новосибирске лидирует Haval, а в Омске – LADA. При этом в обоих городах растет доля кроссоверов. Как и в Новосибирске, в Омске доля локализованных автомобилей растет еще до начала применения новых требований. Это говорит о том, что такие машины могут быть востребованы не только из-за требований закона о локализации такси. Мы не оцениваем, какой выбор правильный. Наши данные показывают, какие автомобили зарегистрированы в сервисе и как меняется их доля. А решение о том, на какой машине работать, остается за самим водителем, – говорит директор по бренду и коммуникациям Drivee Том Соулфул.

Drivee – российский сервис для заказа такси, который работает более чем в ста городах страны. Платформа построена вокруг простой идеи: пассажир и водитель договариваются напрямую, а цену определяет не алгоритм, а сами люди. Так поездка становится выгоднее и понятнее для обоих участников. Пассажир сам предлагает цену за поездку, а водитель может согласиться с ней или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего. Это исключает влияние скрытых алгоритмов на стоимость поездки.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, видимый маршрут до принятия заказа без доплат, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Сервис объединяет городские и междугородние поездки, а также услуги курьерской доставки.

Приложение можно скачать в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Данные основаны на обезличенной статистике автомобилей, зарегистрированных в сервисе Drivee. Сравниваются доли на 1 марта 2026 года и на 13 ноября 2026 года.