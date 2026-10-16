Бил, вымогал и назначал «смотрящих»: в Омске поймали криминального авторитета

Мужчину, занимающего высокое положение в преступной среде, будет судить областной суд.

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Прокуратура направила в суд уголовное дело 40-летнего омича. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве.

По версии следствия, омич стал криминальным авторитетом с сентября 2024 года. Он поддерживал традиции и правила преступного мира, назначал «смотрящих» и разрешал конфликты.

Также авторитета обвиняют в том, что 13 марта 2022 года он ранил ножом в грудь мужчину в ночном клубе на ул. Кемеровской. Однако наказания преступник тогда избежал. Используя криминальные связи, авторитет заставил 30-летнего пострадавшего отказаться давать показания.

В октябре – ноябре 2024 года авторитет занялся вымогательством. Вместе с соучастником, которого сейчас ищут, преступник потребовал миллион у одного из местных жителей. Когда омич отказался платить, сообщник авторитета избил его и похитил травматический пистолет.

Авторитета задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Дело рассмотрит Омский областной суд.