Сбежавшего омича заочно отправили за решетку за терроризм

Суд Омска решил взять мужчину под стражу за его призывы против войны и за терроризм.

Omskinform.ru

Куйбышевский районный суд заочно избрал меру пресечения 42-летнему уроженцу Омска. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в призывах к терроризму.

По версии следствия, в период с 4 ноября 2024 года по 2 августа 2025 года мужчина был за границей и вступил в террористическую организацию «Легион «Свобода России»» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2023 организация признана террористической, и ее деятельность запрещена). Он, не поддерживая спецоперацию, в Сети призывал других людей к терроризму, оправдывал таких террористов и помогал им.

По данным правоохранителей, омич уехал из России. Его объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Поэтому срок содержания под стражей будет исчисляться с момента его приезда в Россию либо экстрадиции.