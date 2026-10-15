Фри с курицей и грибами или батат с пармезаном: что нового появилось на омской АЗС

На автозаправочной станции «Топлайн» № 8 на улице Герцена расширили меню. Теперь здесь можно заказать не только фирменные блины, но и горячий картофель фри и батат с различными добавками.
Новинки вошли в «Роял меню». Для картофеля фри предусмотрено несколько вариантов: классический, «Роял бекон и чеддер», «Сливочная курица с грибами» и «Баварский роял». Любителям сыра предлагают позиции «Мега сырный» и «Двойной сырный». Стоимость порции начинается от 169 рублей.
В меню также появился батат – сладкий картофель, который можно заказать отдельно или с дополнительными ингредиентами. Среди вариантов сочетаний – чеддер с пармезаном, а также трюфель с пармезаном.
Дополнить заказ можно хрустящим луком, маринованным огурцом, сыром и соусами. Благодаря выбору добавок посетители могут подобрать сочетание по своему вкусу.
Новое меню уже доступно на АЗС «Топлайн» № 8 по адресу: Омск, улица Герцена, 60/2. Теперь во время остановки на заправке можно не только пополнить запас топлива, но и перекусить горячими блюдами.
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