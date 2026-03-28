Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омский «Авангард» с трудом взял реванш у «Нефтехимика»

Счет в матче и в серии – 2:1.
Рашевский

Сегодня в Нижнекамске состоялся матч «Авангарда» против «Нефтехимика». Омичи одержали победу со счетом 2:1.

В первых двух периодах командам не удавалось открыть счет. Первую шайбу в ворота соперника в третьем периоде забросили нижнекамцы. Однако Дмитрий Рашевский сравнял счет, а потом сделал дубль.

Это был третий матч серии, счет которой теперь также 2:1 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут в Нижнекамске в понедельник, 30 марта.

