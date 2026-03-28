Секонд-хенды тоже: в Омске закрылся еще один магазин одежды

Напоследок для омичей устроили распродажу.

В Омска закрылся секонд-хенд «Евролэнд». Вчера, 27 марта, был его последний рабочий день.

Информация о закрытии появилась в соцсетях магазина. В последний день для покупателей устроили распродажу – за 100 рублей можно было купить что угодно.

«Евролэнд» располагался в омском торговом комплексе «Маяк» на проспекте Комарова и проработал 7 лет.

Ранее сообщалось, что Омск попал в топ-3 по сокращению магазинов одежды. В городе уже закрылись «Дружба», Paradise и другие.