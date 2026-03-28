Зашел в город: в Омске объявили охоту на агрессивного алабая

Собаку пытаются поймать, прежде чем она кого-нибудь покусает.

Агрессивный алабай, на которого жаловались жители деревни Ракитинка Омского района, переместился в город Омск. Как сообщает муниципальный приют для животных, пес находится в Амуре.

– Не подходите! Не пытайтесь поймать, позвать. При обнаружении срочно делайте заявку по телефону – 78-78-78. Помогите отловить собаку, пока не пострадали люди, – просят в приюте.

Отметим, что бригада отлова работает и в выходные.

Ранее сообщалось, что у собаки есть хозяева. Однако они не принимают никаких мер, чтобы оградить опасное животное от людей.