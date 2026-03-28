Омич устроил на улице стрельбу по собакам

Одно животное погибло.

omskinform.ru

Неизвестный живодер в Омске расстрелял бездомную собаку и ее щенка. Это произошло вчера, 27 марта, около дома № 8 на улице Кондратюка.

– Убили собаку-мать и подстрелили ее 5-месячного щенка. Отвезла в больницу, будут оперировать, – рассказала местная жительница в соцсетях.

Омичка подкармливала животных. Несколько раз она пыталась вызывать отлов, чтоб их стерилизовали и, возможно, нашли хозяев, но безрезультатно.

По словам женщины, собаки были мирные, никого не трогали. Она подозревает, что расстрелявший животных человек не совсем здоров и представляет опасность для окружающих.