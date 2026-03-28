В Омске выступит популярная группа, создатель которой утонул в Волге

Концерт состоится осенью.

В Омске выступит музыкальная группа CREAM SODA. Концерт (16+) запланирован на 27 сентября в 20:00 часов в клубе «Ангар».

Билеты уже появились в продаже. По данным сервиса «Яндекс Афиша», их стоимость начинается от 2 300 рублей и доходит до 5 500 рублей. Самые дешевые места – на танцполе.

Напомним, CREAM SODA – российская группа, основанная в 2012 году. Ее создали Дмитрий Свиргунов (в 2023 году он утонул в Волге). CREAM SODA известна по песням «Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок», «Сердце – лед», «Уйди, но останься» и Volga.

Отметим, что группа выступала на Дне молодежи в Омске в 2023 году.