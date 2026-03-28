У «Электрического транспорта» в Омске резко упала прибыль

Прибыль муниципального предприятия Омска «Электрический транспорт» упала на 95 %. По итогам 2025 года она составила 12 млн рублей, тогда как годом ранее составляла 246 млн рублей, а в 2023-м предприятие и вовсе поставило рекорд – 319 млн рублей.

Отметим, что ранее депутаты Омского городского Совета решили повысить долю прибыли предприятия, перечисляемую в бюджет с 30 до 40 %. По итогам 2024 года «Электрический транспорт» перечислил 80,8 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает руководитель этого предприятия. В минувшем году он получал в среднем 272 тыс. рублей в месяц.