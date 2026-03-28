Омичи за сутки отдали мошенникам более 2 миллионов рублей

За три месяца ущерб уже превышает 300 миллионов.

В этом году правоохранительные органы зарегистрировали уже 811 дистанционных хищений. Ущерб превысил 367 млн рублей. Это меньше уровня прошлого года, когда ущерб составлял 377 млн.

В минувший четверг, 26 марта, в полицию обратилась медсестра, которая потеряла 1,4 млн рублей. Еще в декабре она откликнулась на предложение незнакомца заняться инвестициями. Женщина установила приложение и начала пополнять счет по инструкции афериста. Мошенники создавали видимость успешных сделок и уговаривали женщину вкладывать больше денег, чтобы увеличивать прибыль.

Омичка «инвестировала» на протяжении трех месяцев, пока не оказалось, что ни своими деньгами, ни мнимой прибылью она воспользоваться не может.

По данным полиции, только за минувшие сутки мошенники похитили у омичей 2,46 млн рублей.