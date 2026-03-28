Будут зависеть от погоды: в Омске начался сезон электросамокатов

Поездки возможны с сегодняшнего дня.

Сегодня, 28 марта, на улицах Омска снова появились электросамокаты. Работу начал кикшеринг Whoosh.

– Самокаты Whoosh с вечера пятницы размещались в наиболее востребованных жителями Омска локациях. Начиная с субботы поездки на самокатах Whoosh доступны в привычном горожанам режиме, – сообщили в компании.

Самокатов будет более двух тысяч, то есть столько же, сколько в прошлом году. Однако в условиях неблагоприятной погоды с проливными дождями и при похолодании они будут недоступны. Информация о возможности поездок будет отображаться в мобильном приложении.

Как сообщалось ранее, сервис разработан так, чтобы функционировать и без доступа к сети. Будет возможность начинать и завершать поездку через СМС.