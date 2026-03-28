·Происшествия

Житель Омской области едва не сгорел вместе с квартирой

Он получил травмы при пожаре.
пожар в Муромцево

Вчера, 27 марта, в Муромцево произошел пожар. Около 16:30 загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома.

Сотрудники МЧС, выезжавшие на место происшествия, уже к 16:44 ликвидировали открытое горение. Из дома спасли двоих жильцов. Один человек пострадал.

Площадь пожара достигла 40 кв. м. В его причинах разбираются дознаватели МЧС.

