Социальную деревню под Омском могут не успеть достроить в срок

Прокуратура советует подрядчику работать быстрее.

Социальная деревня в поселке Северный под Омском готова только на 16 %. Как сообщили в прокуратуре, подрядчик отстает от графика.

Накануне прокурор Омска Петр Щербина указал подрядчику ООО «Капитал-строй» на необходимость активизироваться. «Омскоблстройзаказчику» напомнили, что нужно своевременно принимать меры при отставаниях.

Напомним, социальную деревню строят рядом с омским домом-интернатом для реабилитации и абилитации, образования и социального сопровождения граждан. Деревня будет состоять из пяти двухэтажных домов с отдельными квартирами.

Строительство началось в мае прошлого года. Завершить работы подрядчик должен в декабре. При этом на объекте несколько раз выявляли нарушения.