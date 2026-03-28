В Омске перестроят Кировский рынок

На месте Кировского рынка в Омске построят два новых здания: магазин и объект выставочно-ярмарочной деятельности. Это следует из проекта планировки территории в границах: улица Граничная – левый берег реки Иртыш – граница городской черты – улица Мельничная – улица 1-я Казахстанская – улица 8-я Кировская.

Отметим, что с 19 марта по 16 апреля запланировано проведение общественных слушаний по данному проекту. Строительство планируется с 2028 по 2031 год.

Напомним, что муниципальный Кировский рынок в Омске передали в частные руки в 2009 году.