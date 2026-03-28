Ремонтникам самолетов и ракет в Омске задолжали полмиллиона

Омичи пожаловались на работодателя в прокуратуру.

ООО «Авиаремонтное предприятие «МОТОР», ремонтирующее в Омске самолеты, задерживало зарплаты сотрудникам. Рабочим даже пришлось обратиться в транспортную прокуратуру. Выяснилось, что за январь компания задолжала 13 работниками более 593 тысяч рублей.

Транспортный прокурор внес руководителю компании представление об устранении нарушений закона и возбудил административное дело. После предпринятых мер работники получили заслуженную оплату труда.

Авиаремонтное предприятие «МОТОР» основано в Омске в 2016 году. Оно занимается ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов, включая космические.